В мэрии Пензы отреагировали на рост спроса на отдельные продукты Общество

Пенза, 17 марта 2020. PenzaNews. Рост спроса на продукты длительного хранения, который наблюдается в Пензе на фоне новостей об увеличении в стране количества зараженных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) и введении различных ограничительных мероприятий, стал одной из главных тем еженедельного совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 17 марта.

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Как отметил глава администрации Пензы Андрей Лузгин, оснований для тревоги нет.

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«Ситуация с введением ограничительных мер по профилактике коронавируса временная. Торговые сети продуктами снабжаются бесперебойно», — подчеркнул он.

Мэр также обратил внимание на то, что срок годности продуктов питания ограничен, о чем необходимо помнить, стремясь закупиться впрок.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, Андрей Лузгин поручил сотрудникам управления содействия развитию малого и среднего бизнеса связаться с представителями торговых сетей и еще раз убедиться в наличии необходимых товаров на складах, а также напомнить о недопустимости завышения цен.