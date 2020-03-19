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Ажиотажный спрос на продукты в Пензе начал снижаться — мэрия

16:25 | 19.03.2020 | Общество

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Пенза, 19 марта 2020. PenzaNews. Ажиотажный спрос на продукты питания, который наблюдался на протяжении последних нескольких дней, начал снижаться в Пензе. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой мэрии.

Ажиотажный спрос на продукты в Пензе начал снижаться — мэрия. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Специалисты управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации города посетили сетевые магазины «Перекресток», «Пятерочка», «Магнит», «Караван» на улицах Плеханова, Московской, Кирова и Володарского. В ходе проверки было отмечено, что по сравнению с предыдущими днями искусственно созданный ажиотажный спрос на отдельный ассортимент товаров снижен», — поясняется в тексте.

В нем добавляется, что во всех магазинах, которые посетили чиновники, в продаже имелась продукция первой необходимости.

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«Повышения уровня торговой наценки при реализации социально значимых продовольственных товаров первой необходимости зафиксировано не было», — подчеркивается в сообщении.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 17 марта заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков проинформировал о том, что на фоне новостей об увеличении в стране количества зараженных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) и введении различных ограничительных мероприятий в регионе отмечается рост спроса на бакалейную продукцию.

При этом он подчеркнул, что «запасов более чем достаточно».

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