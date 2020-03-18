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В Пензенской области вырос спрос на крупы, макароны, сахар и консервы

09:40 | 18.03.2020 | Общество

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Пенза, 18 марта 2020. PenzaNews. Рост спроса на бакалейную продукцию отмечается в Пензенской области на фоне новостей об увеличении в стране количества зараженных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) и введении различных ограничительных мероприятий. Об этом сообщил заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков.

В Пензенской области вырос спрос на крупы, макароны, сахар и консервы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Это крупы, макароны, сахар и консервы, прежде всего тушенка», — сказал он в ходе заседания регионального оперативного штаба по нераспространению и профилактике коронавирусной инфекции, состоявшегося в правительстве Пензенской области в минувший вторник, 17 марта.

Андрей Бурлаков добавил, что магазины дополнительно заказали эту продукцию, часть товаров уже поставлена.

«Спрос ажиотажный продолжается, но все магазины работают в штатном режиме», — отметил министр сельского хозяйства.

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Он подчеркнул, что «запасов более чем достаточно».

«Запасов сахара хватит на два года Пензенской области», — уточнил он.

Андрей Бурлаков отметил также, что, по состоянию на 16 марта, на складах ООО «Нудел Продукт», которое занимается производством макаронных изделий в Пензенской области, имелось 500 тонн продукции.

По его словам, с руководством компании достигнута договоренность о том, что в условиях увеличения числа заявок от федеральных торговых сетей из других регионов в первую очередь поставки будут осуществляться в магазины Пензенской области.

«Рассчитываем, что этот повышенный спрос спадет и ситуация стабилизируется. Цены не повышаются», — подытожил он.

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