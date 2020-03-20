Изменения в правила землепользования и застройки Пензы вынесли на публичные слушания Общество

Пенза, 20 марта 2020. PenzaNews. Публичные слушания по проекту решения гордумы, касающегося внесения изменений в правила землепользования и застройки города Пензы, пройдут с 20 марта по 15 мая. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэрии.

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Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены в здании администрации Пензы с 27 марта по 27 апреля.

В этот же период граждане имеют право направить в соответствующую комиссию свои предложения и замечания.

Собрание участников публичных слушаний состоится в большом зале мэрии Пензы в понедельник, 27 апреля.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», необходимость внесения изменений в правила землепользования и застройки Пензы обусловлена корректировкой генплана города.

Действующий генеральный план был принят в 2008 году и рассчитан на период до 2026 года. В ноябре 2019 года гордума поддержала внесение в него изменений, работа над которыми велась более года.