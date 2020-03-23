Пензенский губернатор призвал отказаться от командировок и больше времени проводить дома Общество

Пенза, 23 марта 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) призвал жителей региона по возможности отказаться от поездок в другие регионы, в том числе по работе, и больше времени проводить дома.

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«Я, уважаемые коллеги, считал бы возможным обратиться и к Вам, и к нашим жителям Пензенской области [...] по возможности ограничить поездки. [...] Если нет острой необходимости, вот нужно этот период — две, три недели — побыть дома», — сказал он в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в правительстве Пензенской области в режиме видеоконференции в понедельник, 23 марта.

Иван Белозерцев обратил внимание на то, что современные технологии позволяют решать многие вопросы дистанционно.

«Нужно максимум находиться дома с одной целью — для того, чтобы не заболеть, для того, чтобы не подхватить вирус, не привезти его в Пензенскую область, а это может случиться с каждым. Чем больше будет контактов, тем больше вероятность подхватить этот вирус. Это надо тоже понимать», — отметил губернатор.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

11 марта генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус (Tedros Adhanom Ghebreyesus) объявил о пандемии COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

По информации Роспотребнадзора, по состоянию на 8.00 понедельника, 23 марта, в мире подтверждено около 339 тыс. случаев новой коронавирусной инфекции, в России — 438, в том числе один — в Пензенской области.

Общее количество выздоровевших в РФ достигло 17 человек.