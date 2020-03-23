Пензенский губернатор поручил активизировать подготовку к празднованию 75-летия Победы Общество

Пенза, 23 марта 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил активизировать подготовку к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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«Да, есть сегодня сложности по подготовке в связи с известным событием [распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019)], но тем не менее давайте этой работой заниматься и заниматься активно», — сказал он в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в правительстве Пензенской области в режиме видеоконференции в понедельник, 23 марта.

Иван Белозерцев сообщил, что на данный момент из 11 тыс. 324 юбилейных медалей вручено 9 тыс. 942, при этом только в одном районе области — Бековском — эта работа завершена полностью.

«До 1 апреля все медали должны быть вручены», — обозначил задачу глава региона.

Он также поручил определить в каждом районе места, где жители смогут напечатать фотографии своих родных для участия в акции «Бессмертный полк».