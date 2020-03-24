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Банк «Кузнецкий» ввел дополнительные меры безопасности в связи с коронавирусом

09:38 | 24.03.2020 | Общество

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Пенза, 24 марта 2020. PenzaNews. Пензенский банк «Кузнецкий» принял дополнительные меры для защиты здоровья сотрудников и клиентов в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

Банк «Кузнецкий» ввел дополнительные меры безопасности в связи с коронавирусом

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Протокол действий на случай нештатных ситуаций был разработан ранее с участием специалистов всех ключевых подразделений — службы безопасности, управления информационных технологий, отдела административно-хозяйственного обеспечения и других. В текущей эпидситуации председатель правления банка «Кузнецкий» Михаил Дралин утвердил план комплексных профилактических мер.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе кредитно-финансового учреждения, все офисы банка будут в кратчайшие сроки оборудованы современными системами антибактериальной воздухоочистки и рециркуляции; также сформированы складские запасы дезинфицирующих средств.

«Расходы на профилактические меры уже сейчас составляют более 400 тыс. рублей и в дальнейшем будут дополнительно увеличены», — отметили в «Кузнецком».

В пресс-службе особо обратили внимание на то, что санитарно-технические службы до пяти раз в день проводят дезинфекцию помещений и банковского оборудования общего пользования, включая банкоматы, терминалы и информационные стойки, а при работе с документами и купюрами сотрудники используют дезсредства и антисептики.

«Некоторые специалисты банка с 23 марта переведены на дистанционную работу», — пояснили в учреждении, добавив, что для этого в выходные были выполнены дополнительные процедуры по настройке персонального оборудования и использования домашнего рабочего места с учетом всех требований безопасности.

В пресс-службе напомнили, что в начале текущего года «Кузнецкий» успешно прошел тест на несанкционированное проникновение, проведенный специалистам компании «Pentestit», в результате подтверждена высокая степень защиты данных клиентов.

«Без крайней необходимости не нужно посещать офисы, можно воспользоваться дистанционными каналами обслуживания. Основной объем традиционных операций — оплата коммунальных услуг и услуг операторов связи, телевидения, товаров в интернет-магазинах, а также перечисление денежных средств — доступен в системе «kuzbank-онлайн». Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей разработано приложение «Интернет-банк», — отметили в «Кузнецком».

Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 ноября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.

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