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Поезда из Пензы в Москву и Ряжск будут ходить реже из-за коронавируса

10:13 | 25.03.2020 | Общество

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Пенза, 25 марта 2020. PenzaNews. Периодичность курсирования поездов из Пензы в Москву и Ряжск будет уменьшена из-за сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ОАО «РЖД».

Поезда из Пензы в Москву и Ряжск будут ходить реже из-за коронавируса. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Часть поездов, которые не пользуются спросом в настоящий момент, временно не будут курсировать. Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда», — поясняется в тексте.

Согласно представленной информации, изменения затронут поезд №121/122 «Пенза — Москва». Также будет уменьшена периодичность курсирования поезда №121/122 «Пенза — Ряжск».

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