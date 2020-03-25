Поезда из Пензы в Москву и Ряжск будут ходить реже из-за коронавируса Общество

Пенза, 25 марта 2020. PenzaNews. Периодичность курсирования поездов из Пензы в Москву и Ряжск будет уменьшена из-за сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ОАО «РЖД».

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«Часть поездов, которые не пользуются спросом в настоящий момент, временно не будут курсировать. Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда», — поясняется в тексте.

Согласно представленной информации, изменения затронут поезд №121/122 «Пенза — Москва». Также будет уменьшена периодичность курсирования поезда №121/122 «Пенза — Ряжск».