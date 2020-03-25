Власти окажут помощь родным погибших при пожаре в Нижнем Ломове Общество

Пенза, 25 марта 2020. PenzaNews. Необходимая помощь будет оказана родным погибших при пожаре в Нижнем Ломове Пензенской области. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства региона Дина Черемушкина.

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«Семьям будет оказана вся необходимая помощь — материальная, организационная и психологическая», — пояснила она.

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Дина Черемушкина добавила, что, помимо предусмотренных региональным законодательством мер, людям будет оказана дополнительная поддержка.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в результате пожара в частном жилом одноэтажном деревянном доме на Заречном переулке в городе Нижнем Ломове Пензенской области в ночь на 25 марта погибли семь человек — трое детей 2012 и 2008 годов рождения, две женщины и двое мужчин.

По данному факту возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.