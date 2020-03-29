В пензенском правительстве пояснили, какие организации не будут работать по 5 апреля Общество

Пенза, 29 марта 2020. PenzaNews. Автосалоны, пункты шиномонтажа, магазины по продаже стройматериалов, цифровой и бытовой техники, одежды, обуви, косметики, парфюмерии, тканей, текстиля и книг должны приостановить свою работу в Пензенской области наряду с заведениями общепита до 5 апреля включительно в соответствии с указом президента России №206 от 25 марта и постановлением губернатора №39 от 27 марта. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального правительства.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что также должна быть приостановлена деятельность салонов красоты, парикмахерских, саун, соляриев, химчисток, пунктов ремонта обуви и одежды.

«Пункты общественного питания на рынках закрываются», — отмечается в тексте, в котором поясняется, что продовольственные рынки и ярмарки, продуктовые магазины, а также торговые точки по продаже товаров хозяйственного назначения продолжают функционировать.

В сообщении добавляется, что ограничения не распространяются на зоомагазины и ветеринарные клиники.

Читайте также

В Пензенской области будет приостановлена работа заведений общепита и торговых центров

В нем подчеркивается, что в торгово-развлекательных центрах разрешена работа только отделов с продуктами, хозтоварами, кормами для животных, а также медизделиями и лекарствами.

«Например, если на первом этаже — продукты, а на втором этаже — аптеки, то работают первый и второй этажи, только эти объекты», — говорится в тексте.

В нем особо обращается внимание на то, что организации общественного питания в указанный период работают только по заказам на доставку, при этом самовывоз запрещен.

«Ужесточается контроль за соблюдением законодательства. Будет усилена работа Роспотребнадзора и полиции по составлению протоколов об административных нарушениях», — добавляется в сообщении.