EN
20:58:44 Воскресенье, 29 марта
Дольщики НКО в Пензе Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!
ВАЖНО В Пензенской области подтверждено 7 случаев коронавируса, в том числе 5 — за последние сутки

В пензенском правительстве пояснили, какие организации не будут работать по 5 апреля

15:45 | 29.03.2020 | Общество

Печать

Пенза, 29 марта 2020. PenzaNews. Автосалоны, пункты шиномонтажа, магазины по продаже стройматериалов, цифровой и бытовой техники, одежды, обуви, косметики, парфюмерии, тканей, текстиля и книг должны приостановить свою работу в Пензенской области наряду с заведениями общепита до 5 апреля включительно в соответствии с указом президента России №206 от 25 марта и постановлением губернатора №39 от 27 марта. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального правительства.

В пензенском правительстве пояснили, какие организации не будут работать по 5 апреля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что также должна быть приостановлена деятельность салонов красоты, парикмахерских, саун, соляриев, химчисток, пунктов ремонта обуви и одежды.

«Пункты общественного питания на рынках закрываются», — отмечается в тексте, в котором поясняется, что продовольственные рынки и ярмарки, продуктовые магазины, а также торговые точки по продаже товаров хозяйственного назначения продолжают функционировать.

В сообщении добавляется, что ограничения не распространяются на зоомагазины и ветеринарные клиники.

Читайте также

В Пензенской области будет приостановлена работа заведений общепита и торговых центров

В нем подчеркивается, что в торгово-развлекательных центрах разрешена работа только отделов с продуктами, хозтоварами, кормами для животных, а также медизделиями и лекарствами.

«Например, если на первом этаже — продукты, а на втором этаже — аптеки, то работают первый и второй этажи, только эти объекты», — говорится в тексте.

В нем особо обращается внимание на то, что организации общественного питания в указанный период работают только по заказам на доставку, при этом самовывоз запрещен.

«Ужесточается контроль за соблюдением законодательства. Будет усилена работа Роспотребнадзора и полиции по составлению протоколов об административных нарушениях», — добавляется в сообщении.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе выясняют причину пожара в торговом павильоне неподалеку от «Самолета» В Пензе задержан вор, уснувший на месте преступления
Под Пензой при пожаре в дачном массиве пострадал мужчина Стало известно, как связаться с приставами в условиях отмены личного приема граждан
В Пензе выяснят, как управляющие компании выполняют требование об уборке подъездов Изменен критерий нуждаемости семьи для назначения пособия при рождении третьего ребенка
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама