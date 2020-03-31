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Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к фейкам о распространении коронавируса

10:47 | 31.03.2020 | Общество

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Пенза, 31 марта 2020. PenzaNews. Генеральная прокуратура РФ обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к недостоверной информации о распространении новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), в том числе на территории Пензы.

Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к фейкам о распространении коронавируса. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В социальной сети «ВКонтакте» на одной из страниц выявлена публикация, в которой говорится о 60 случаях подтвержденных фактов заражения коронавирусной инфекцией в Пензе, а также о свободном перемещении по городу больных граждан. Материал спровоцировал широкое обсуждение. При этом, как правило, комментарии связаны с негодованием граждан о такой недостоверной «осведомленности» фактами заражения коронавирусом на территории Пензенской области и недопустимостью дезинформации населения региона», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Генпрокуратуры России.

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В нем добавляется, что на момент выявления этой публикации в соцсети в Пензенской области с подозрением на COVID-19 были госпитализированы лишь два человека.

В тексте также перечислены другие факты размещения на интернет-ресурсах заведомо недостоверной общественно значимой информации.

«С учетом изложенного [...] Генеральная прокуратура Российской Федерации обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к указанной информации, а в случае переноса аналогичных материалов на другие интернет-ресурсы — также ограничить к ним доступ», — поясняется в сообщении.

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