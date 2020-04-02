EN
20:14:45 Четверг, 2 апреля
Коронавирус Дольщики Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В России зарегистрировано 3 тыс. 548 случаев коронавируса, в Пензенской области — 16

Почтовые отделения возобновили свою работу

10:50 | 02.04.2020 | Общество

Печать

Пенза, 2 апреля 2020. PenzaNews. Отделения «Почты России», работа которых была приостановлена с 30 марта в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), вновь открыты для посетителей в Пензенской области с четверга, 2 апреля. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в ИА «PenzaNews».

Почтовые отделения возобновили свою работу

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Клиентам будет предоставлен весь перечень услуг. О дальнейшем режиме работы почтовых отделений в случае изменений будет сообщено дополнительно», — поясняется в тексте.

В нем отмечается, что, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, будет сокращено количество клиентов, которые могут одновременно находиться внутри отделения, при этом во время ожидания они должны соблюдать дистанцию в 1,5–2 метра.

«Во всех отделениях регулярно проводятся проветривание, влажная уборка и дезинфекция помещений», — подчеркивается в сообщении.

Новости партнеров
Читайте также
Генпрокуратура выявила фейк о квартирных ворах в костюмах химзащиты В Пензе с 3 апреля увеличат количество транспорта на шести маршрутах
«Ростелеком» перевел часть офисных сотрудников на удаленную работу В Пензе открыта горячая линия по вопросам дезинфекции подъездов
В Пензенской области из-за коронавируса под меднаблюдением находятся 4 тыс. 353 человека В Пензе конфликт между соседями закончился гибелью одного из них
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement

Мы публикуем только проверенную информацию о коронавирусе COVID-19 в Пензенской области.

Подпишись прямо сейчас в «Яндекс.Дзен» на канал PenzaNews.

Подпишись прямо сейчас в Telegram на наш канал @PenzaNews или бот @PenzaNewsBot.