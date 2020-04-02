Почтовые отделения возобновили свою работу Общество

Пенза, 2 апреля 2020. PenzaNews. Отделения «Почты России», работа которых была приостановлена с 30 марта в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), вновь открыты для посетителей в Пензенской области с четверга, 2 апреля. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в ИА «PenzaNews».

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«Клиентам будет предоставлен весь перечень услуг. О дальнейшем режиме работы почтовых отделений в случае изменений будет сообщено дополнительно», — поясняется в тексте.

В нем отмечается, что, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, будет сокращено количество клиентов, которые могут одновременно находиться внутри отделения, при этом во время ожидания они должны соблюдать дистанцию в 1,5–2 метра.

«Во всех отделениях регулярно проводятся проветривание, влажная уборка и дезинфекция помещений», — подчеркивается в сообщении.