В Пензе с 3 апреля увеличат количество транспорта на шести маршрутах Общество

Пенза, 2 апреля 2020. PenzaNews. Количество транспорта на шести маршрутах — №№17, 27, 54, 63, 82С и 89 — будет увеличено в Пензе с предстоящей пятницы, 3 апреля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе городской администрации.

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«Такое решение принято в связи с поступившими жалобами граждан и по итогам проверки, проведенной 2 апреля», — пояснили в мэрии.

В пресс-службе добавили, что на ряде маршрутов было выявлено нарушение перевозчиками графика движения транспорта.

«Мониторинг пассажиропотока на маршрутах города осуществляется на постоянной основе. При необходимости будут приняты оперативные решения по увеличению количества автобусов на маршрутах», — подчеркнули в администрации Пензы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в связи с действием на территории Пензенской области режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) со 2 апреля приостановлено движение троллейбусов №№1, 2, 6, 7, 8 и 9, а на маршрутах №66, №70 и №82С вместо автобусов большого класса на линию выпущены автобусы малого класса.