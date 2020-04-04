Губернатор поручил усилить меры по профилактике коронавируса в районах Пензенской области Общество

Пенза, 4 апреля 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил усилить в районах меры по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

Фото: Pnzreg.ru

«В область продолжают приезжать жители, находившиеся в Москве на заработках, студенты вузов. Всех, кто прибывает, необходимо держать на контроле», — сказал он в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в правительстве Пензенской области в режиме видеоконференции в субботу, 4 апреля.

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Иван Белозерцев обратил внимание на то, что жителям региона следует активнее разъяснять необходимость соблюдения режима самоизоляции.

«Надо работать с населением, рассказывать, доводить информацию, ведь нахождение людей сегодня дома — это плата за то, чтобы не заболеть, чтобы не оказаться на больничной койке», — отметил он.

Также губернатор поручил напомнить гражданам об ответственности, предусмотренной за несоблюдение ограничений в период действия режима повышенной готовности, сообщает пресс-служба облправительства.