Ограничения на въезд в Заречный и выезд из города начнут действовать 13 апреля Общество

Пенза, 8 апреля 2020. PenzaNews. Выезд граждан из Заречного Пензенской области и въезд в ЗАТО будет осуществляться с 13 по 30 апреля при наличии согласования с администрацией города. Об этом говорится в постановлении, которое подписал губернатор Иван Белозерцев.

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В этот период в закрытом административно-территориальном образовании будут действовать дополнительные ограничения, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

В документе отмечается, что гражданам, въезжающим на территорию ЗАТО в связи с исполнением обязательств, основанных на трудовых или иных договорах, в интересах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в Заречном, следует исключить контакты, не связанные со служебной необходимостью.

Кроме того, в постановлении указано, что лица, посещавшие после 13 апреля 2020 года территории других регионов России, в которых зарегистрированы случаи заражения COVID-19, должны будут сообщать о своем прибытии в Заречный по телефону единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС).

С 16 марта 2020 года в Пензенской области действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). Постановлением губернатора №27 введен ряд ограничений.

С 31 марта по 30 апреля предусмотрена самоизоляция большинства граждан. Жителям можно выходить из дома в ближайший магазин, аптеку, выгуливать собак и выносить мусор.