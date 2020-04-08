EN
18:36:12 Среда, 8 апреля
Коронавирус Дольщики Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В России зарегистрировано 8 тыс. 672 случая коронавируса, в Пензенской области — 52

Пензенский губернатор не исключил сокращения периода нерабочих дней

17:58 | 08.04.2020 | Общество

Печать

Пенза, 8 апреля 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев не исключил сокращения периода нерабочих дней в случае улучшения эпидситуации по новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

Пензенский губернатор не исключил сокращения периода нерабочих дней. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Такая возможность не исключена. Все будет зависеть от эпидситуации, которая складывается и в Российской Федерации, и в нашем регионе, в частности», — сказал он в ходе прямого эфира в Instagram в среду, 8 апреля.

Вместе с тем Иван Белозерцев обратил внимание на то, что пока необходимо строго соблюдать введенные в Пензенской области ограничения.

«Нужно находиться в режиме самоизоляции. [...] Сейчас то время, когда нужно отказаться от поездок в Москву, в Санкт-Петербург, в другие города, как бы сегодня ни хотелось. Придет время, обстановка нормализуется», — отметил губернатор.

Новости партнеров
Читайте также
Пособие по безработице для трудившихся неофициально пензенцев будет минимальным — министр Ситуация с коронавирусом вскрыла факты теневой занятости в Пензенской области
Двое жителей Заречного задержаны по подозрению в сбыте наркотиков Пензенский губернатор заявил о значительном охвате населения тестированием на коронавирус
Банк «Кузнецкий» запустил механизм отсрочки по кредитным платежам для юрлиц На улице Шмидта в Пензе временно запретят остановку транспорта
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement

Мы публикуем только проверенную информацию о коронавирусе COVID-19 в Пензенской области.

Подпишись прямо сейчас в «Яндекс.Дзен» на канал PenzaNews.

Подпишись прямо сейчас в Telegram на наш канал @PenzaNews или бот @PenzaNewsBot.