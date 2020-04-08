Пензенский губернатор не исключил сокращения периода нерабочих дней Общество

Пенза, 8 апреля 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев не исключил сокращения периода нерабочих дней в случае улучшения эпидситуации по новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Такая возможность не исключена. Все будет зависеть от эпидситуации, которая складывается и в Российской Федерации, и в нашем регионе, в частности», — сказал он в ходе прямого эфира в Instagram в среду, 8 апреля.

Вместе с тем Иван Белозерцев обратил внимание на то, что пока необходимо строго соблюдать введенные в Пензенской области ограничения.

«Нужно находиться в режиме самоизоляции. [...] Сейчас то время, когда нужно отказаться от поездок в Москву, в Санкт-Петербург, в другие города, как бы сегодня ни хотелось. Придет время, обстановка нормализуется», — отметил губернатор.