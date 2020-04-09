В Пензенской области возобновят работу салоны оптики Общество

Пенза, 9 апреля 2020. PenzaNews. Салоны оптики получили возможность возобновить свою работу в Пензенской области, несмотря на ограничения, введенные в связи с режимом повышенной готовности, который объявлен на территории региона из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). Соответствующее постановление губернатор Иван Белозерцев подписал в минувшую среду, 8 апреля.

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Согласно документу, внесено изменение в подпункт 3.8.2 постановления губернатора №27 от 16 марта 2020 года с последующими изменениями. В нем говорится о приостановлении деятельности торговых центров по продаже непродовольственной группы товаров, за исключением детских магазинов, специализированных объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация средств связи, в том числе мобильных телефонов и планшетов, а также товаров первой необходимости.

«Подпункт 3.8.2 пункта 3.8 после слов «(в том числе мобильных телефонов, планшетов),» дополнить словами «реализующих оптико-офтальмологические изделия (оборудование)», — говорится в тексте постановления.

Постановление вступает в силу со дня подписания.