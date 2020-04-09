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Дезинфекция проведена на территории больницы, в которой лечат пензенцев с коронавирусом

17:33 | 09.04.2020 | Общество

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Пенза, 9 апреля 2020. PenzaNews. Сотрудники специализированной пожарно-спасательной части провели дезинфекцию входной группы пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи, в котором проходят лечение пациенты с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), а также прилегающей территории.

Дезинфекция проведена на территории больницы, в которой лечат пензенцев с коронавирусом

Фото: 58.mchs.gov.ru

Облачившись в защитные костюмы, они обработали поручни, полы, стены и другие поверхности, распыляя дезинфицирующее средство с помощью специального оборудования.

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Представители МЧС России по всей стране помогают органам местного самоуправления с дезинфекцией социально значимых объектов.

По словам начальника главного управления МЧС России по Пензенской области Сергея Козлова, данная работа проводится в соответствии с графиком.

«Особое внимание уделено обработке спецтехники, осуществляющей боевые выезды на пожары и происшествия. Проводится санитарная обработка и регулярное проветривание кабинетов», — пояснил он.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, ведомство и впредь будет оказывать помощь с санитарной обработкой объектов с массовым пребыванием людей.

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