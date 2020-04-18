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Пензенцев обязали сообщать о сдаче жилья гражданам, прибывшим из других регионов

13:30 | 18.04.2020 | Общество

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Пенза, 18 апреля 2020. PenzaNews. Владельцы жилых помещений и садовых домов, расположенных в Пензенской области, в случае их сдачи в аренду или предоставления в безвозмездное пользование гражданам, прибывшим из других регионов, теперь обязаны информировать об этом Роспотребнадзор. Соответствующее дополнение внесено в постановление губернатора №27 от 16 марта 2020 года «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области».

Пензенцев обязали сообщать о сдаче жилья гражданам, прибывшим из других регионов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«[Обязать] собственников с 17 апреля по 30 апреля 2020 года в случае сдачи в аренду (внаем), безвозмездное пользование жилых помещений, садовых домов гражданам, прибывшим с территорий иных субъектов Российской Федерации, информировать об этом (в письменной форме) управление Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области», — говорится в тексте документа.

Постановление вступило в силу.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области действует режим повышенной готовности, который введен в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

С 31 марта по 30 апреля предусмотрена самоизоляция большинства граждан.

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