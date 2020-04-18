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В Пензенской области более 600 полицейских будут следить за порядком на Пасху

14:27 | 18.04.2020 | Общество

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Пенза, 18 апреля 2020. PenzaNews. Более 600 полицейских, 30 сотрудников Росгвардии, а также представители органов исполнительной власти Пензенской области будут задействованы в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан в преддверии Пасхи и в день Светлого Христова Воскресения. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

В Пензенской области более 600 полицейских будут следить за порядком на Пасху. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В соответствии с постановлением губернатора Пензенской области о введении режима повышенной готовности, с 15 по 30 апреля гражданам запрещено посещение религиозных сооружений и кладбищ. За нарушение правил поведения в период режима повышенной готовности ст. 20.6.1 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере до 30 тыс. рублей», — отметили в ведомстве.

В полиции призвали жителей региона отказаться от посещения кладбищ и храмов в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

«Гражданам, находящимся в режиме самоизоляции, рекомендуется не допускать нарушений законодательства и оставаться дома, а посещение религиозных сооружений и кладбищ перенести на более поздний срок», — пояснили в УМВД.

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