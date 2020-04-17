EN
14:59:46 Пятница, 17 апреля
Коронавирус Дольщики Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области зарегистрировано 119 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки диагноз подтвержден у 12 человек

В Пензенской области составлено более 100 протоколов за нарушение режима самоизоляции

12:44 | 17.04.2020 | Общество

Печать

Пенза, 17 апреля 2020. PenzaNews. Сотрудники полиции составили в Пензенской области более 100 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России в пятницу, 17 апреля.

В Пензенской области составлено более 100 протоколов за нарушение режима самоизоляции. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Материалы направлены для рассмотрения в суды», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что санкция ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ предусматривает для граждан предупреждение или штраф в размере от 1 тыс. до 30 тыс. рублей; для должностных лиц — штраф от 10 тыс. до 50 тыс. рублей; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; для юридических лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

Читайте также

Белозерцев заявил, что протоколы на нарушителей самоизоляции будут составлять в их же интересах

«При повторном нарушении суммы штрафов увеличиваются в соответствии с частью 2 указанной статьи КоАП РФ», — отметили в УМВД, уточнив, что для граждан размер штрафа может достигать 50 тыс. рублей, для должностных лиц — 500 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей и юрлиц — 1 млн. рублей.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области действует режим повышенной готовности, который введен в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

С 31 марта по 30 апреля предусмотрена самоизоляция большинства граждан.

Новости партнеров
Читайте также
Около 200 работ поступило на конкурс «Память и гордость в сердцах поколений» В Заречном начата проверка по факту мошенничества при продаже медицинских масок
МТС запустила онлайн-карту работающего малого бизнеса Ущерб от незаконной рубки деревьев под Пензой оценивается почти в 880 тыс. рублей
Житель Пензы обвиняется в применении насилия в отношении инспектора ДПС В Пензенской области из-за коронавируса под меднаблюдением остаются более 2,3 тыс. человек
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement