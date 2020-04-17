В Пензенской области составлено более 100 протоколов за нарушение режима самоизоляции Общество

Пенза, 17 апреля 2020. PenzaNews. Сотрудники полиции составили в Пензенской области более 100 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России в пятницу, 17 апреля.

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«Материалы направлены для рассмотрения в суды», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что санкция ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ предусматривает для граждан предупреждение или штраф в размере от 1 тыс. до 30 тыс. рублей; для должностных лиц — штраф от 10 тыс. до 50 тыс. рублей; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; для юридических лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

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«При повторном нарушении суммы штрафов увеличиваются в соответствии с частью 2 указанной статьи КоАП РФ», — отметили в УМВД, уточнив, что для граждан размер штрафа может достигать 50 тыс. рублей, для должностных лиц — 500 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей и юрлиц — 1 млн. рублей.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области действует режим повышенной готовности, который введен в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

С 31 марта по 30 апреля предусмотрена самоизоляция большинства граждан.