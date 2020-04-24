Выросло число районов Пензенской области с подтвержденными случаями коронавируса Общество

Пенза, 24 апреля 2020. PenzaNews. Перечень муниципальных районов Пензенской области, на территории которых зарегистрированы случаи заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19, пополнил Вадинский.

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«Новые подтвержденные случаи [за последние сутки] зафиксированы в Пензе, Земетчино, Бессоновке, селе Наумкино Шемышейского района, Сурске, Заречном, селе Котел Вадинского района», — сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина в пятницу, 24 апреля.

Она добавила, что среди заболевших — месячный ребенок, 15-летний подросток, а также пациенты в возрасте от 18 лет до 81 года.

По состоянию на 10.35 пятницы, 24 апреля, в Пензенской области зарегистрировано 232 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.

Среди инфицированных — жители трех городских округов: Пензы, Кузнецка и Заречного. Также известно о случаях заражения COVID-19 в 21 районе области из 27: Бековском, Белинском, Бессоновском, Вадинском, Городищенском, Земетчинском, Иссинском, Каменском, Камешкирском, Колышлейском, Кузнецком, Лопатинском, Лунинском, Мокшанском, Наровчатском, Никольском, Пензенском, Сердобском, Спасском, Тамалинском и Шемышейском.

Пять человек скончались.

По данным коммуникационного центра при правительстве России, в Пензенской области выздоровели шесть пациентов; по информации регионального правительства — 15.