В Пензенской области будут постепенно смягчать введенные из-за коронавируса ограничения Общество

Пенза, 30 апреля 2020. PenzaNews. Ограничения, введенные в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, планируется постепенно смягчать в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Фото: Pnzreg.ru

«Нужно предпринимать шаги, которые позволят нам постепенно смягчать режим повышенной готовности на территории Пензенской области. Нам нужно сохранять рабочие места, бизнес, развивать экономику, налаживать обычную жизнь людей, не перестраховываясь, но и соблюдая все необходимые требования», — сказал он в ходе заседания регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в минувшую среду, 29 апреля.

Иван Белозерцев также подчеркнул необходимость подготовки муниципалитетов к началу сезона дачных перевозок, который, по его словам, может быть открыт в ближайшие дни.

Как пояснил первый заместитель председателя правительства Пензенской области Виктор Кувайцев, транспорт для выхода на дачные маршруты готов, количество автобусов для соблюдения пассажирами социальной дистанции будет увеличено.

Губернатор акцентировал внимание на том, что все меры безопасности должны быть соблюдены.

«Особенно учитывая то, что значительная часть дачников — [люди] старшего возраста», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба регионального правительства.