Сергей Козлов поздравил пензенских пожарных с профессиональным праздником Общество

Пенза, 30 апреля 2020. PenzaNews. Начальник главного управления МЧС по Пензенской области генерал-майор внутренней службы Сергей Козлов поздравил сотрудников ведомства с Днем пожарной охраны России, который отмечается в четверг, 30 апреля.

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«Борьба с бушующей огненной стихией всегда считалась уделом людей отважных. В пожарной охране служат только профессионально подготовленные, мужественные, сильные духом люди. Они готовы прийти на помощь по первому зову и шагнуть в огонь, рискуя собственной жизнью», — сказал он.

Руководитель управления добавил, что именно поэтому в пожарном братстве всегда ценились мужская дружба и преемственность поколений.

«В этот праздничный день поздравляю всех ветеранов пожарной охраны, сотрудников и членов их семей, [...] желаю вам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в нелегкой службе на благо Отечества! Мира и добра вам и вашим близким! Здоровья, оптимизма, исполнения всего задуманного!» — цитирует Сергея Козлова пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области.