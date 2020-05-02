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Реконструкция фонтана в Пензе идет по графику — мэрия

12:18 | 02.05.2020 | Общество

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Пенза, 2 мая 2020. PenzaNews. Работы по реконструкции расположенного в центре Пензы фонтана и прилегающей территории ведутся по графику. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии.

Реконструкция фонтана в Пензе идет по графику — мэрия. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На данный момент выполнены работы по бетонированию плиты чаши фонтана. Строители осуществляют прокладку внутренней системы водоснабжения и устройство наружных сетей, устанавливают оборудование в насосной. Также ведется обустройство наружных сетей освещения и сетей связи», — пояснили в администрации Пензы.

В пресс-службе добавили, что на прилегающей территории выполняются работы по устройству песчаного и щебеночного оснований.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», демонтажные работы на Фонтанной площади в Пензе стартовали осенью 2019 года.

Фоторепортаж

Фонтанная площадь. Пенза, 28 апреля 2020 г.

В октябре на объект вышли специалисты ООО «Техстрой», которым предстоит обустроить сам фонтан. Договор на сумму около 100 млн. рублей с данной компанией заключили МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» и фонд поддержки региональных проектов «Развитие», которые выступили в качестве заказчика и плательщика соответственно. Срок выполнения работ — до 15 июля 2020 года.

В декабре МКУ «УКС города Пензы» и ООО «Управляющая компания «Возрождение торговый дом» заключили контракт на благоустройство прилегающей территории. Его цена составила около 158 млн. рублей. В соответствии с дополнительным приложением №2 от 8 апреля 2020 года, дата завершения работ — 30 сентября.

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