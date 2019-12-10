Заключен контракт почти на 158 млн. рублей на благоустройство Фонтанной площади в Пензе Общество

Пенза, 10 декабря 2019. PenzaNews. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Пензы» в лице начальника Игоря Умнова и зарегистрированное в Санкт-Петербурге ООО «Управляющая компания «Возрождение торговый дом» в лице гендиректора Андрея Петрова заключили контракт на выполнение работ, связанных с реконструкцией фонтана на улице Московской, включая благоустройство прилегающей территории.

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Согласно данным портала госзакупок, документ подписан 6 декабря.

Контракт заключен по максимальной цене — 157 млн. 670 тыс. 760 рублей — в связи с тем, что на объявленный ранее электронный аукцион поступила лишь одна заявка.

Финансирование будет осуществляться в три этапа: 49 млн. 70 тыс. рублей предусмотрено на 2019 год, 77 млн. 240 тыс. рублей — на 2020-й, 31 млн. 360 тыс. 760 рублей — на 2021-й.

Все работы требуется завершить до 15 декабря 2020 года.

Подрядчик обязуется выполнить их собственными силами или с привлечением субподрядных организаций.

Вместе с тем, в соответствии с приложением к контракту, компания из Санкт-Петербурга взяла на себя обязательство самостоятельно — без привлечения иных фирм — выполнить работы, стоимость которых составляет около 87% от цены контракта, в том числе мощение на сумму свыше 115 млн. рублей и установку малых архитектурных форм более чем на 21 млн. рублей.

Работы на Фонтанной площади будут выполняться на основании проектной документации, разработанной ООО «Союзпроект». В июле она прошла госэкспретизу, а в августе было получено положительное заключение проверки достоверности определения сметной стоимости.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», демонтажные работы на Фонтанной площади в Пензе были начаты осенью 2019 года.

4 октября управление капстроительства Пензы в лице начальника Игоря Умнова, фонд поддержки региональных проектов «Развитие» в лице президента Евгения Сиротского и ООО «Техстрой» в лице гендиректора Алексея Алексеева заключили договор на реконструкцию фонтана и прилегающей территории на сумму около 99 млн. рублей. Торги перед этим не проводились, поскольку бюджетных трат по данному договору, который рассчитан на период до 15 июля 2020 года, не предусмотрено. 100 млн. рублей на реконструкцию фонтана в Пензе выделил Сбербанк.

Впоследствии дважды проводился электронный аукцион с начальной ценой почти 158 млн. рублей. В первом случае на него не поступило ни одной заявки, во втором единственную подало общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Возрождение торговый дом» — фирма из Санкт-Петербурга, выполнявшая первый этап реконструкции набережной реки Суры, на который потрачено более 112 млн. рублей.

15 ноября в Пензе состоялось голосование по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 2020 году по программе формирования современной городской среды с привлечением средств федерального бюджета. В нем приняли участие около 46 тыс. жителей, большинство из которых — 30 тыс. 825 человек, или примерно 67% — высказались в пользу благоустройства Фонтанной площади.