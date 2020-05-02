В Заречном обсудили, как отпраздновать День Победы в условиях самоизоляции Общество

Заречный, 2 мая 2020. PenzaNews. Празднование Дня Победы в условиях действия ограничений, введенных в рамках режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, стало главной темой совещания, которое провел глава Заречного Пензенской области Олег Климанов.

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Обращаясь к присутствующим, он выразил уверенность в том, что пандемия не в силах сделать 9 Мая обычным днем — даже в условиях необходимости соблюдения самоизоляции 75-летие Великой Победы будет торжественным и значимым событием.

По итогам совещания сформирован план мероприятий, в которых жителям предлагается принять участие дистанционно, не выходя из дома.

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Пензенская область присоединится к акции «Окна Победы»

Так, горожане могут присоединиться к всероссийской акции «Окна Победы», в рамках которой россиянам предлагается оформить окна своих квартир, домов или мест работы рисунками, фотографиями и надписями, посвященными юбилейной дате.

Ожидается, что в субботу, 9 мая, в 9.30 состоится акция «Бессмертный полк», участники которой встанут у окон с портретами своих родных и близких, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

В 10.30 будет дан старт акции «Экипаж Победы». Активисты клуба «20-я дорога» проедут по улицам Заречного, при этом из машин прозвучат песни «Катюша» и «День Победы».

Кроме того, с фронтовыми песнями по городу проедет концертная бригада, созданная молодыми вокалистами Виктором Ланкиным и Дмитрием Стародубцевым.

В завершение праздничного дня — в 21.00 — горожанам предлагается зажечь у окон свечи, сообщает управление общественных связей Заречного.