Прием заявлений на получение выплаты на детей от 3 до 7 лет начнется в конце мая Общество

Пенза, 12 мая 2020. PenzaNews. Прием заявлений на получение новой ежемесячной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет будет осуществляться через портал госуслуг в конце мая. Об этом сообщил министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан.

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По его словам, в июне семьи, имеющие право на данную выплату, получат сразу 29 тыс. 451 рубль — за полугодовой период начиная с 1 января 2020 года, а далее ежемесячно им будет перечисляться по 4 тыс. 908 рублей 50 копеек на каждого ребенка.

Алексей Качан пояснил, что Минтруд Пензенской области готов к исполнению поручения президента России Владимира Путина об осуществлении этого вида господдержки на 90%.

«В настоящий момент остались небольшие вопросы, связанные с межведомственным взаимодействием», — сказал он в ходе заседания рабочей группы регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19, состоявшегося в режиме видеоконференции во вторник, 12 мая.

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В соответствии указом президента России №199 от 20 марта 2020 года, с 1 января текущего года установлена ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, предоставляемая в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством субъектов РФ.

Она назначается, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в регионе за II квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты.

Размер ежемесячной выплаты составляет 50% величины прожиточного минимума для детей, установленной в субъекте РФ за II квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты.