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Около 12 тыс. пензенских семей будут получать выплату на детей от 3 до 7 лет

12:30 | 20.01.2020 | Общество

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Пенза, 20 января 2020. PenzaNews. Около 12 тыс. семей, по предварительным данным, будут получать новую ежемесячную выплату на детей в возрасте от 3 до 7 лет в Пензенской области. Об этом сообщил министр труда, социальной защиты и демографии региона Алексей Качан.

Около 12 тыс. пензенских семей будут получать выплату на детей от 3 до 7 лет

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Выплаты будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума [9 тыс. 179 рублей] на человека», — пояснил он, выступая с докладом в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в правительстве региона в режиме видеоконференции в понедельник, 20 января.

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Алексей Качан уточнил, что размер поддержки составит 4 тыс. 589 рублей 50 копеек.

«Новый вид ежемесячной выплаты будет предоставлен гражданам в ближайшее время — после утверждения нормативно-правовых актов на федеральном уровне», — добавил министр.

Он особо обратил внимание на то, что выплата будет осуществляться за период с 1 января 2020 года, независимо от того, когда семья обратится за ней.

Алексей Качан отметил также, что с 17 января в Пензенской области действует горячая линия по вопросам предоставления пособий и льгот, на которую поступило более 250 обращений.

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