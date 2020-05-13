В Пензе планируется установить памятник медработникам Общество

Пенза, 13 мая 2020. PenzaNews. Заместитель председателя пензенского реготделения Союза машиностроителей России, гендиректор ООО «СтанкоМашСтрой», депутат Законодательного собрания региона Олег Кочетков предложил установить в Пензе памятник медицинским работникам.

Фото: Pnzreg.ru

«Мы готовы взяться за воплощение такого проекта в жизнь», — сказал он в ходе рабочего совещания по вопросу деятельности промышленных предприятий Пензенской области в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, состоявшегося в правительстве региона в среду, 13 мая.

Губернатор Иван Белозерцев поддержал эту инициативу.

Читайте также

Окончательное решение о месте установки памятника матери в Пензе пока не принято

«Медицинские работники сегодня как никто другой достойны уважения и благодарности. Они на переднем крае борьбы за жизни и здоровье людей. Ведут самую настоящую войну, и, к сожалению, на этой войне есть жертвы среди профессионального сообщества. В память о них, а также в качестве признания за все то, что медики делают для людей от самого нашего рождения, такой объект в Пензе быть должен», — отметил глава региона.

В свою очередь генеральный директор ПАО «Пензмаш» Славик Мкртчян выразил мнение, что этот памятник станет символом победы над коронавирусом.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, планируется подготовить несколько проектов, после чего будет выбрано место размещения нового памятника. По предварительной оценке, на его создание уйдет не менее 7–10 месяцев.