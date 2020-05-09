Глава пензенского Минздрава выразил соболезнования родным умершего водителя скорой помощи Медицина

Пенза, 9 мая 2020. PenzaNews. Министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин выразил соболезнования родным и близким водителя скорой помощи, умершего от тромбоэмболии легочной артерии на фоне пневмонии.

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«Сегодня медицинские работники находятся на передовой. Они в полной мере осознают опасность, честно и добросовестно выполняя свой долг. Это тяжелая утрата для всех нас. Искренне сочувствую родным и близким», — сказал он.

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По информации пресс-службы регионального Минздрава, умерший водитель скорой помощи работал в Неверкинском районе. Мужчина 1965 года рождения имел несколько хронических неинфекционных заболеваний, включая артериальную гипертензию.

Ранее стало известно о смерти фельдшера пензенской областной станции скорой медицинской помощи.

В связи с этим организована проверка соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства в учреждении здравоохранения, которое задействовано в оказании медпомощи пациентам с симптомами ОРВИ, пневмонии и новой коронавирусной инфекции COVID-19.