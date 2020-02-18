Окончательное решение о месте установки памятника матери в Пензе пока не принято Общество

Пенза, 18 февраля 2020. PenzaNews. Окончательное решение о месте установки памятника матери в Пензе до настоящего времени не принято. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Магомед Агамагомедов в ходе совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 18 февраля.

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«Пока предварительно место определено, ждем окончательного решения», — сказал он, не уточнив, о какой именно территории идет речь.

«Как только это решение будет согласовано, будет, я так полагаю, обращение к нам, в администрацию, чтобы мы выполнили работы по устройству основания этого памятника», — добавил вице-мэр.

В свою очередь глава администрации Пензы Андрей Лузгин отметил, что вопрос с выбором места решается «как-то очень давно уже».

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», идею установки памятника матери в Пензе с начала 2017 года активно продвигает губернатор Иван Белозерцев.

Изначально был объявлен конкурс проектов памятника, в качестве вариантов размещения которого рассматривались Фонтанная и Юбилейная площади, а также сквер на улице Славы. В итоге специальная комиссия большинством голосов присудила победу работе «Ладушки» скульптора Николая Мордовина. Однако его задумка вызвала протест в обществе.

В октябре 2017 года Иван Белозерцев поручил архитекторам проработать несколько вариантов памятника и найти тот, который одобрят и специалисты, и население. Он сообщил также, что памятник матери планируется разместить на Соборной площади — там, где в настоящее время располагается стела «Слава Героям».

В феврале 2018-го губернатор потребовал установить памятник матери до конца года.

В августе на базе регионального отделения Союза женщин России был создан общественный совет для обсуждения проекта памятника матери. Вскоре был объявлен новый конкурс проектов. Согласно обнародованным данным, на него поступило 20 работ, из которых экспертный совет выбрал три. Они были выставлены на народное голосование, которое проводилось с 24 декабря 2018 года по 30 января 2019-го.

Отдать свой голос предлагалось на сайте регионального правительства. Для этого требовалась регистрация на портале госуслуг. Для каждого варианта было показано лишь одно изображение — с определенного ракурса.



Согласно анонсу на сайте облправительства, результаты должны были объявить 4 февраля — в день 80-летия со дня образования Пензенской области, но этого не было сделано.



8 февраля 2019 года Светлана Кудинова, которая на тот момент занимала пост председателя реготделения Союза женщин России, сообщила, что победу одержал проект московского скульптора Георгия Курдова — брата министра культуры и туризма Пензенской области Татьяны Курдовой. Она пояснила, что пока не определено, где именно в Пензе будет установлен монумент, из какого материала его предлагается выполнить, а также каков бюджет проекта и за счет каких средств его планируется реализовать.