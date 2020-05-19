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В Сердобском районе подтверждено место гнездования филина

10:09 | 19.05.2020 | Общество

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Пенза, 19 мая 2020. PenzaNews. Место гнездования филина подтверждено на территории Сердобского района Пензенской области.

В Сердобском районе подтверждено место гнездования филина

Фото: Minleshoz.pnzreg.ru

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона, специалисты обнаружили в окрестности села Байка гнездо, в котором находились два птенца и одно яйцо.

«На территории области в настоящее время известны два места ежегодного гнездования филинов: в Шемышейском районе — в окрестностях села Мачкасы, в Сердобском — вблизи села Байка», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что токующие самцы ежегодно отмечаются в Городищенском, Земетчинском, Кузнецком, Мокшанском и Никольском районах.

«Одиночных птиц наблюдали в гнездовое время в Лунинском, Каменском, Малосердобинском, Пензенском и Сосновоборском районах», — сказали в Минлесхозе.

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