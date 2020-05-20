Глава Заречного проконтролировал ход капремонта виадука Общество

Заречный, 20 мая 2020. PenzaNews. Глава Заречного Пензенской области Олег Климанов проконтролировал ход капитального ремонта виадука в районе поселка Монтажный в среду, 20 мая.

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Представители подрядной компании проинформировали его, что работы ведутся в усиленном режиме: основная часть строителей трудится до 19.00, а сварщики не приостанавливают деятельность даже в ночное время.

В свою очередь заместитель главы администрации Заречного Сергей Воронянский пояснил, что на данный момент идет подготовка цоколей под установку барьерного ограждения, заканчивается укладка выравнивающего слоя бетона.

Ожидается, что на следующей неделе будут начаты работы по устройству гидроизоляции, после чего останется смонтировать переходные плиты.

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Ремонт виадука. Поселок Монтажный, 12 мая 2020 г.

Оценив увиденное, Олег Климанов предположил, что первая неделя июня уйдет на асфальтирование путепровода, установку барьерного ограждения и монтаж светофоров для организации реверсивного движения, сообщает городское управление общественных связей.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 4 октября 2019 года МКУ «УКС города Заречного Пензенской области» и зарегистрированное в Чемодановке ООО «Мостовик» заключили муниципальный контракт на капремонт виадука, благодаря которому движение автотранспорта из закрытого административно-территориального образования в направлении федеральной трассы М5 «Урал» осуществляется над железной дорогой, связывающей Москву и Самару.

Его цена составила 121 млн. 176 тыс. 648 рублей.

Работы на объекте, вошедшем в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»), требуется выполнить до 25 августа 2020 года.