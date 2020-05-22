В мэрии Пензы 25 мая обсудят изменение правил землепользования и застройки Общество

Пенза, 22 мая 2020. PenzaNews. Собрание участников публичных слушаний по проекту решения гордумы, касающегося внесения изменений в правила землепользования и застройки города Пензы, состоится в большом зале мэрии в предстоящий понедельник, 25 мая.

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По информации пресс-службы администрации Пензы, допуск посетителей в здание будет осуществляться только при наличии у них масок, ношение которых в общественных местах является в регионе обязательным в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Ознакомиться с материалами, подготовленными к публичным слушаниям, можно на сайте мэрии и гордумы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», необходимость внесения изменений в правила землепользования и застройки Пензы обусловлена корректировкой генплана города.

Действующий генеральный план был принят в 2008 году и рассчитан на период до 2026 года. В ноябре 2019 года гордума поддержала внесение в него изменений, работа над которыми велась более года.