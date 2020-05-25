«РКС» направят 1 млн. рублей на борьбу с коронавирусом в Пензе Общество

Пенза, 25 мая 2020. PenzaNews. Группа компаний «Российские коммунальные системы» выделила 15 млн. рублей больницам в городах своего присутствия для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, из них 1 млн. рублей будет направлен медицинским учреждениям Пензы. Это следует из сообщения пресс-службы ООО «Горводоканал» (входит в ГК «РКС»), поступившего в ИА «PenzaNews» в понедельник, 25 мая.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что помощь получат больницы в Пермском крае, Амурской, Самарской, Тамбовской, Ульяновской, Пензенской областях, Ханты-Мансийском автономном округе и Республике Карелия.

«РКС» внимательно следят за ситуацией с коронавирусной инфекцией в регионах своей работы и оказывают им посильную поддержку, вводя дополнительные меры по обеззараживанию воды и дезинфекции общественных территорий городов. Средства в рамках благотворительной помощи будут направлены на закупку специализированного медицинского оборудования, автомобилей скорой помощи, дополнительное оснащение и поддержание работы больниц, обеспечение антисептиками и средствами индивидуальной защиты. Соответствующие письма с инициативой о поддержке регионов направлены главам восьми субъектов РФ», — говорится в пресс-релизе.

Комментируя решение о выделении финансовой помощи, глава «РКС» Игорь Дибцев подчеркнул, что самое важное в создавшихся условиях — сохранение жизни и здоровья граждан.

«Работая в сфере жизнеобеспечения — снабжении питьевой водой, мы несем ответственность за здоровье 5 млн. человек. Компания понимает важность поддержки больниц и врачей, оказавшихся «на передовой». Чтобы побороть инфекцию, в эти непростые дни нельзя оставаться в стороне», — сказал он.