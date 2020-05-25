EN
00:10:25 Вторник, 26 мая
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области обустроенный в апреле обсерватор пока не принял ни одного человека

20:50 | 25.05.2020 | Общество

Печать

Пенза, 25 мая 2020. PenzaNews. Обсерватор в селе Леонидовка Пензенской области, подготовленный в апреле 2020 года для размещения граждан, у которых нет возможности для соблюдения самоизоляции в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, пока не принял ни одного человека. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

В Пензенской области обустроенный в апреле обсерватор пока не принял ни одного человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сегодня главные врачи отметили, что семьями стали поступать в больницы. Понятно, что люди проживают в одном доме, в одной квартире. У нас есть обсерватор областной. Мы его привели в порядок. [...] Ни одного человека там еще в этом обсерваторе не было», — отметил Иван Белозерцев в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 25 мая.

Читайте также

В Леонидовке завершено обустройство обсерватора

По мнению губернатора, можно предлагать размещение в обсерваторе членам тех семей, в которых кто-то оказался инфицирован COVID-19.

«Мы готовы предоставлять эту услугу. Это бесплатно все», — пояснил он.

Глава региона напомнил, что обсерватор, обустроенный в здании, где в период проведения работ по уничтожению химического оружия жили международные наблюдатели, находится на балансе пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи.

Блог предпринимателя
YouTube
Новости партнеров
Читайте также
Пензенский губернатор поручил срочно подготовить программу ремонта больниц Начальник пензенского госпиталя для ветеранов войн заявил о текучке кадров
В Пензе из больницы №4 за неделю выписаны 145 человек В пензенский центр СВМП больные стали поступать целыми семьями — главврач
Названо число пациентов пензенской областной больницы с пневмонией и коронавирусом Бастрыкину доложат о ходе расследования дела об убийстве девочки в Пензе
Все новости
Блог предпринимателя
YouTube
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама