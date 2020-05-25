В Пензенской области обустроенный в апреле обсерватор пока не принял ни одного человека Общество

Пенза, 25 мая 2020. PenzaNews. Обсерватор в селе Леонидовка Пензенской области, подготовленный в апреле 2020 года для размещения граждан, у которых нет возможности для соблюдения самоизоляции в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, пока не принял ни одного человека. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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«Сегодня главные врачи отметили, что семьями стали поступать в больницы. Понятно, что люди проживают в одном доме, в одной квартире. У нас есть обсерватор областной. Мы его привели в порядок. [...] Ни одного человека там еще в этом обсерваторе не было», — отметил Иван Белозерцев в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 25 мая.

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По мнению губернатора, можно предлагать размещение в обсерваторе членам тех семей, в которых кто-то оказался инфицирован COVID-19.

«Мы готовы предоставлять эту услугу. Это бесплатно все», — пояснил он.

Глава региона напомнил, что обсерватор, обустроенный в здании, где в период проведения работ по уничтожению химического оружия жили международные наблюдатели, находится на балансе пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи.