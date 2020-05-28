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АКТУАЛЬНО В Пензенской области 2 тыс. 66 случаев заражения коронавирусом, 1 тыс. 581 человек выздоровел, 17 пациентов умерли

Названы города и районы области, где подтверждены новые случаи заражения коронавирусом

12:57 | 28.05.2020 | Общество

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Пенза, 28 мая 2020. PenzaNews. 34 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 из 86, подтвержденных в Пензенской области за последние сутки, зарегистрировано в Пензе. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в четверг, 28 мая.

Названы города и районы области, где подтверждены новые случаи заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем добавляется, что 13 случаев инфицирования COVID-19 за последние сутки зафиксировано в Земетчинском районе, семь — в Нижнеломовском, по пять — в Пензенском и Спасском, четыре — в Белинском, по три — в Башмаковском и Пачелмском, по два — в Шемышейском, Мокшанском, Бессоновском и Тамалинском, по одному — в Колышлейском, Вадинском и Каменском районах, а также в городе Заречном.

«Пациенты от 27 до 83 лет», — уточнятся в тексте.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 28 мая в Пензенской области зарегистрировано 2 тыс. 66 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число выздоровевших — 1 тыс. 581. За весь период умерли 17 пациентов.

В регионе проведено более 78 тыс. тестов на коронавирус.

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