Названы города и районы области, где подтверждены новые случаи заражения коронавирусом Общество

Пенза, 28 мая 2020. PenzaNews. 34 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 из 86, подтвержденных в Пензенской области за последние сутки, зарегистрировано в Пензе. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в четверг, 28 мая.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем добавляется, что 13 случаев инфицирования COVID-19 за последние сутки зафиксировано в Земетчинском районе, семь — в Нижнеломовском, по пять — в Пензенском и Спасском, четыре — в Белинском, по три — в Башмаковском и Пачелмском, по два — в Шемышейском, Мокшанском, Бессоновском и Тамалинском, по одному — в Колышлейском, Вадинском и Каменском районах, а также в городе Заречном.

«Пациенты от 27 до 83 лет», — уточнятся в тексте.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 28 мая в Пензенской области зарегистрировано 2 тыс. 66 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число выздоровевших — 1 тыс. 581. За весь период умерли 17 пациентов.

В регионе проведено более 78 тыс. тестов на коронавирус.