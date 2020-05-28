В Пензенской области за сутки подтверждено 86 случаев заражения коронавирусом, 100 человек выздоровели Медицина

Пенза, 28 мая 2020. PenzaNews. 86 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 100 человек. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра при правительстве России, актуальные на 10.35 четверга, 28 мая.

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Всего в регионе подтверждено 2 тыс. 66 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 1 тыс. 581. За весь период умерли 17 пациентов.

Число зафиксированных в России случаев заражения новой коронавирусной инфекции достигло 379 тыс. 51, из них за последние сутки — 8 тыс. 371.

За весь период в стране выздоровели 150 тыс. 993 человека, из них 8 тыс. 785 — за последние сутки.

Количество умерших увеличилось до 4 тыс. 142, за сутки зарегистрировано 174 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта по 31 мая предусмотрена самоизоляция граждан, с 30 апреля жители региона должны носить маски в общественных местах.