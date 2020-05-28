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Валерию Капашину предлагается присвоить звание «Почетный гражданин Пензенской области»

16:59 | 28.05.2020 | Общество

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Пенза, 28 мая 2020. PenzaNews. Звание «Почетный гражданин Пензенской области» предлагается присвоить начальнику Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при министерстве промышленности и торговли РФ генерал-полковнику Валерию Капашину. Проект соответствующего постановления Законодательного собрания опубликован на сайте регионального парламента в четверг, 28 мая.

Валерию Капашину предлагается присвоить звание «Почетный гражданин Пензенской области». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«За особые заслуги перед Пензенской областью и ее населением присвоить звание «Почетный гражданин Пензенской области» Капашину Валерию Петровичу», — говорится в проекте постановления.

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Согласно представленным материалам, с инициативой о присвоении звания выступил трудовой коллектив 1206 объекта по хранению и уничтожению химического оружия (войсковая часть №21222). Ходатайство в адрес губернатора Ивана Белозерцева подписано командиром войсковой части №21222 Равилем Сатановым 14 февраля.

В свою очередь глава региона 21 мая направил наградной материал председателю Законодательного собрания Пензенской области Валерию Лидину для рассмотрения данного вопроса региональным парламентом.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», ближайшая сессия запланирована на 10 июня.

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