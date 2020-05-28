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Сергею Евдокимову предлагается присвоить звание «Почетный гражданин Пензенской области»

19:19 | 28.05.2020 | Общество

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Пенза, 28 мая 2020. PenzaNews. Звание «Почетный гражданин Пензенской области» предлагается присвоить управляющему ЗАО «Научно-производственное предприятие «МедИнж» Сергею Евдокимову. Проект соответствующего постановления Законодательного собрания опубликован на сайте регионального парламента в четверг, 28 мая.

Сергею Евдокимову предлагается присвоить звание «Почетный гражданин Пензенской области». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«За особые заслуги перед Пензенской областью и ее населением присвоить звание «Почетный гражданин Пензенской области» Евдокимову Сергею Васильевичу», — говорится в проекте постановления.

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Согласно представленным материалам, с инициативой о присвоении звания выступил совет директоров закрытого акционерного общества. Ходатайство в адрес губернатора Ивана Белозерцева датировано 20 февраля 2020 года.

В свою очередь глава региона 26 февраля направил наградной материал председателю Законодательного собрания Пензенской области Валерию Лидину для рассмотрения данного вопроса региональным парламентом.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», ближайшая сессия запланирована на 10 июня.

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