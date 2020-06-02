В Пензе экологический фестиваль пройдет в онлайн-формате Общество

Пенза, 2 июня 2020. PenzaNews. Эколого-просветительский фестиваль «Зеленая волна» – за зеленую губернию» пройдет в Пензенской области 5 июня в онлайн-формате.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации областного отделения Русского географического общества (РГО), в качестве почетных гостей к участию в мероприятии приглашены, в частности, летчик-космонавт Александр Самокутяев, морской геолог, эксперт ЮНЕСКО Алексей Сузюмов и исполнительный секретарь Географического общества Узбекистана Виктор Федорко.

Программой фестиваля предусмотрена работа тематической площадки, организованная общественной организацией любителей животных «Элитар-клуб».

Затем состоится круглый стол «Роль молодежи в охране окружающей среды».

Кроме того, запланированы мастер-классы по созданию игрушек из экоматериалов.

В завершение фестиваля участники обменяются мнениями по вопросам улучшения экологической обстановки в Пензенской области.