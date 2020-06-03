Движение по улице Максима Горького в Пензе ограничат 4–8 июня Общество

Пенза, 3 июня 2020. PenzaNews. Улица Максима Горького в Пензе вблизи фонтана будет частично закрыта для движения транспорта с 8.00 четверга, 4 июня, до 21.00 понедельника, 8 июня. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе городской администрации.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Это позволит провести работы по устройству наружного водопровода в рамках реконструкции фонтана и прилегающей территории», — пояснили в мэрии.

В пресс-службе уточнили, что движение будет ограничено на участке между улицами Кирова и Володарского по одной полосе — по направлению движения со стороны набережной.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 4 октября 2019 года МКУ «УКС Пензы» в лице начальника Игоря Умнова, фонд поддержки региональных проектов «Развитие» в лице президента Евгения Сиротского и ООО «Техстрой» в лице гендиректора Алексея Алексеева заключили договор на реконструкцию фонтана на сумму около 99 млн. рублей. Торги перед этим не проводились, поскольку бюджетных трат по данному договору, который рассчитан на период до 15 июля 2020 года, не предусмотрено. 100 млн. рублей на реконструкцию фонтана в Пензе выделил Сбербанк.

6 декабря 2019 года МКУ «УКС Пензы» и зарегистрированное в Санкт-Петербурге ООО «Управляющая компания «Возрождение торговый дом» в лице гендиректора Андрея Петрова по результатам электронного аукциона заключили контракт почти на 158 млн. рублей на выполнение работ, связанных с реконструкцией фонтана на улице Московской, включая благоустройство прилегающей территории. Срок его исполнения — 15 декабря 2020 года.