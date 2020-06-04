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В Пензенской области участников общероссийского голосования обеспечат средствами защиты

22:27 | 04.06.2020 | Общество

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Пенза, 4 июня 2020. PenzaNews. Участники общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации будут обеспечены в Пензенской области средствами индивидуальной защиты с целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии региона Александр Синюков.

В Пензенской области участников общероссийского голосования обеспечат средствами защиты. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На каждый избирательный участок будут доставлены средства индивидуальной защиты — как для членов участковой избирательной комиссии, так и для участников голосования», — сказал он в ходе брифинга, состоявшегося в областном правительстве в четверг, 4 июня.

По его словам, начиная с 24 июня в помещениях для голосования будет проводиться обработка дезинфицирующими средствами, а в период с 25 июня по 1 июля на входе у граждан планируется измерять температуру бесконтактным способом.

Александр Синюков уточнил, что для каждого посетителя будут подготовлены полиэтиленовые перчатки, маска и одноразовая ручка.

«В кабине для голосования лицевая сторона, которая шторочка была, по методическим рекомендациям Роспотребнадзора будет отсутствовать. Боковые будут присутствовать», — отметил он.

Глава облизбиркома подчеркнул, что меры предосторожности также будут соблюдены при голосовании на дому: каждому участнику планируется выдавать комплект, включающий в себя бланк заявления, бюллетень и средства защиты.

«Если это многоквартирный дом, [гражданин] выходит на площадку; на расстоянии 1,5–2 метра в присутствии члена комиссии и наблюдателя опускает бюллетень в ящик переносной для голосования; заявление о том, что он получил бюллетень, — в другую специально подготовленную «тару», — пояснил он, добавив, что если избиратель живет в частном доме, то опускать бюллетень ему предлагается на улице.

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