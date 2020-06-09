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В Пензе в День России будут организованы концерты во дворах

10:33 | 09.06.2020 | Общество

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Пенза, 9 июня 2020. PenzaNews. Концерты и праздничные программы будут организованы в некоторых дворах Пензы в День России, который отмечается 12 июня.

В Пензе в День России будут организованы концерты во дворах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По задумке организаторов, пензенцы увидят выступления артистов из окон или с балконов своих квартир, поскольку на территории региона в период по 14 июня сохраняется запрет на массовые мероприятия, а жители должны соблюдать ряд ограничений из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, концерты начнутся в полдень на Западной поляне — вблизи домов №№34, 36, 40, 40А, 42 и 44 на улице Мира; в Арбеково — в районе улиц Одесской, Кронштадтской и проспекта Победы, а также у домов №№1, 3, 7, 9 и 11 на улице 65-летия Победы; на ГПЗ-24 — около домов №№7, 9, 11 и 11А.

Кроме того, музыка будет звучать вблизи памятника «Первопоселенец» и у стелы «Росток» на набережной реки Суры, где артисты исполнят песни, посвященные России.

Другие мероприятия в основном пройдут в дистанционном формате. Среди них — акции «Окна России», «Флаги России» и другие.

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