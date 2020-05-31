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В Пензенской области режим самоизоляции продлен по 14 июня

17:38 | 31.05.2020 | Общество

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Пенза, 31 мая 2020. PenzaNews. Период, в течение которого жители Пензенской области обязаны соблюдать самоизоляцию из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, продлен по 14 июня. Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора №27 от 16 марта «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области».

В Пензенской области режим самоизоляции продлен по 14 июня. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается в тексте документа, решение о продлении ограничительных мер принято с учетом письма регионального управления Роспотребнадзора от 22 мая.

Согласно постановлению, по-прежнему запрещены массовые мероприятия. Вместе с тем в дополнение к ранее сделанным исключениям, касающимся общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам правил землепользования и застройки, планировки и межевания территории, добавлены новые.

Так, разрешены отчетно-выборные конференции политических партий, их региональных и местных отделений, а также общественных объединений по выдвижению кандидатов на должность губернатора Пензенской области, кандидатов в депутаты Госдумы и представительных органов муниципальных образований.

По 14 июня приостановлено бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаториях, санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, за исключением лиц, находящихся в командировках или служебных поездках.

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Сохранены ограничения, касающиеся работы заведений общепита и магазинов по продаже непродовольственных товаров.

Как и раньше, будет запрещено свободное посещение кладбищ, за исключением случаев обращения за оформлением услуг по погребению и участия в похоронах.

Детские сады до указанной даты будут функционировать в режиме дежурных групп, если родителям необходимо выйти на работу.

Помимо этого, постановлением от 31 мая дополнен перечень непродовольственных товаров первой необходимости, в который включены изделия медицинского назначения.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта предусмотрена самоизоляция граждан, с 30 апреля жители региона должны носить маски в общественных местах.

По состоянию на 31 мая в Пензенской области зарегистрировано 2 тыс. 332 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 1 тыс. 827. За весь период умерли 19 пациентов.

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