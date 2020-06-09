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Мэр Пензы поручил спланировать работу дворовых тренеров

13:36 | 09.06.2020 | Общество

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Пенза, 9 июня 2020. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин поручил спланировать работу дворовых тренеров, чтобы они были готовы проводить занятия с детьми, когда это позволит эипдситуация по новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Мэр Пензы поручил спланировать работу дворовых тренеров. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«При условии снятия режима повышенной готовности наши дети, оставшиеся в городе, должны иметь возможность заниматься на спортплощадках, а также в учреждениях культуры и допобразования с соблюдением необходимых мер безопасности», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 9 июня.

В свою очередь вице-мэр Сергей Волков сообщил, что в Пензе насчитывается 53 учащихся школ, из которых 6,8 тыс. готовятся к итоговой аттестации по окончании 9 и 11 классов, а еще 13 тыс. проводят каникулы за пределами города.

«В большинстве случаев гостят у родственников в Пензенском регионе», — цитирует Сергея Волкова пресс-служба администрации города.

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