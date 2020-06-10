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Алексей Перекусихин назначен прокурором Железнодорожного района Пензы

09:58 | 10.06.2020 | Общество

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Пенза, 10 июня 2020. PenzaNews. Старший советник юстиции Алексей Перекусихин назначен прокурором Железнодорожного района Пензы.

Алексей Перекусихин назначен прокурором Железнодорожного района Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, соответствующий приказ генеральный прокурор России Игорь Краснов подписал 8 июня.

Перекусихин Алексей Юрьевич родился в Пензе в 1983 году.

Окончил Пензенский государственный университет по специальности «Юриспруденция».

С марта 2005 года проходит службу в органах прокуратуры. Состоял в должностях следователя прокуратуры Лунинского района, затем — Первомайского района Пензы, старшего следователя по Первомайскому району Пензы следственного отдела следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ, заместителя прокурора Наровчатского района, прокурора отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Пензенской области.

В июле 2018 года был назначен нижнеломовским межрайонным прокурором.

Поощрялся за примерное исполнение служебных обязанностей генеральным прокурором России и прокурором Пензенской области.

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