Алексей Перекусихин назначен прокурором Железнодорожного района Пензы
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Пенза, 10 июня 2020. PenzaNews. Старший советник юстиции Алексей Перекусихин назначен прокурором Железнодорожного района Пензы.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, соответствующий приказ генеральный прокурор России Игорь Краснов подписал 8 июня.
Перекусихин Алексей Юрьевич родился в Пензе в 1983 году.
Окончил Пензенский государственный университет по специальности «Юриспруденция».
С марта 2005 года проходит службу в органах прокуратуры. Состоял в должностях следователя прокуратуры Лунинского района, затем — Первомайского района Пензы, старшего следователя по Первомайскому району Пензы следственного отдела следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ, заместителя прокурора Наровчатского района, прокурора отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Пензенской области.
В июле 2018 года был назначен нижнеломовским межрайонным прокурором.
Поощрялся за примерное исполнение служебных обязанностей генеральным прокурором России и прокурором Пензенской области.