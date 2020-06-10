Николай Кротов назначен прокурором Пачелмского района Общество

Пенза, 10 июня 2020. PenzaNews. Младший советник юстиции Николай Кротов назначен прокурором Пачелмского района Пензенской области.

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Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, соответствующий приказ генеральный прокурор России Игорь Краснов подписал 8 июня.

Кротов Николай Евгеньевич родился в селе Шкудим Сосновоборского района Пензенской области в 1989 году.

Окончил Саратовскую государственную академию права по специальности «Юриспруденция».

С августа 2010 года проходит службу в органах прокуратуры. Состоял в должностях помощника прокурора Лопатинского района, заместителя прокурора Малосердобинского района, прокурора отдела по надзору за законностью правовых актов и исполнением законов в социальной сфере управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Пензенской области, заместителя нижнеломовского межрайонного прокурора.

В мае 2017 года был назначен прокурором Малосердобинского района.

За примерное исполнение служебных обязанностей поощрялся генеральным прокурором России и прокурором Пензенской области.

Женат. Имеет двоих несовершеннолетних детей.