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Продажа билетов на поезд в Крым через Пензу будет открыта до конца дня

12:15 | 11.06.2020 | Общество

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Пенза, 11 июня 2020. PenzaNews. Продажа билетов на новый поезд №075Е «Екатеринбург — Симферополь», запуск которого был запланирован на апрель 2020 года, но затем отложен в связи с пандемией коронавируса, будет открыта до конца дня 11 июня. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании «Гранд Сервис Экспресс», являющейся оператором железнодорожных перевозок по Крымскому мосту.

Продажа билетов на поезд в Крым через Пензу будет открыта до конца дня. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно расписанию, поезда запланированы на 3, 9, 15, 21 и 27 июля, 2, 8, 14, 20 и 26 августа, 1, 7, 13, 19 и 25 сентября, 1, 7, 13, 19, 25 и 31 октября, 6, 12, 18, 24 и 30 ноября, а также 6 и 12 декабря.

По информации министерства транспорта России, в поездах будут строго соблюдаться одобренные Роспотребнадзором рекомендации, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

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